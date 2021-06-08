Россия и Китай нарастили товарооборот в четыре раза

https://static.news.ru/photo/251f2bde-c851-11eb-b10d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 23,6% — до $50,65 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт в РФ в январе — мае вырос на 35,3% и составил около $22,921 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился за пять месяцев на 15,4% — до $27,735 млрд, — говорится в отчёте.

Объём торговли между КНР и РФ только в мае таможенники оценили в $10,449 млрд. При этом, по данным за весь прошлый год, товарооборот между двумя странами сократился на 2,9% и составил $107,76 млрд.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение российско-китайского товарооборота до $200 млрд в год — реальная задача. Президент отметил, что сейчас Россия и Китай работают над крупными проектами в сферах авиастроения, энергетики и освоения космоса.