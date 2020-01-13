https://static.news.ru/photo/fb9b70f6-3684-11ea-9216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Jingang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году составил рекордные $110,75 млрд, что на 3,4% больше показателя 2018 года. При этом российский экспорт в годовом соотношении увеличился на 3,2% — до $61,05 млрд, а поставки Китая в Россию — на 3,6%, составив $49,7 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня доверия в двусторонних отношениях. Так считает глава РФ Владимир Путин. По его словам, это создаёт необходимые условия для продвижения в экономической сфере. Президент отметил, что товарооборот с Пекином превышает $100 млрд, а в будущем стороны планируют достичь отметки в $200 млрд.