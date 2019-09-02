https://static.news.ru/photo/7cf10450-ce0b-11e9-9774-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объём торговли между РФ и США за первые шесть месяцев этого года составил $13,8 млрд. Американский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на санкции, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По мнению дипломата, несмотря на ужесточение политики США, «американский бизнес демонстрирует намерение остаться на выгодном для них российском рынке». Кроме того, как отметил Антонов, американские туристы стали больше интересоваться Россией. По его мнению, ярким примером этого стал чемпионат мира по футболу 2018 года, когда по числу туристов американцы уступили только китайцам.

Как ранее писал News.ru, США возглавляют рейтинг стран по инвестиционной привлекательности. В 2018 году Вашингтону удалось привлечь $296,4 млрд инвестиций от зарубежных инвесторов.