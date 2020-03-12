https://static.news.ru/photo/63746c10-646f-11ea-8992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава департамента внешней торговли министерства коммерции Китая Ли Синцянь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество между Пекином и Москвой по-прежнему показывает тенденцию к улучшению, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции.

Как передаёт РИА Новости, Синцянь особо выделил энергетическую сферу. В частности, он отметил продолжающуюся совместную деятельность двух стран по эксплуатации российско-китайского газопровода. Заявления чиновника подтверждают данные от таможни КНР, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем вырос за январь и февраль 2020 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На февраль пришёлся пик распространения COVID-2019 в Китайской народной республике.

Ранее NEWS.ru приводил заявление директора АТОР Майи Ломидзе, которая рассказала, что коронавирус поставил туристических операторов РФ на грань банкротства. По её словам, коллапс случится, если текущее положение дел в отрасли сохранится ещё на месяц.