Товарооборот Китая и России вырос почти на 30 процентов в первом полугодии

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Грузовой терминал

С января по июль текущего года объем торговли Китая и России вырос на 29 процентов в годовом исчислении, до $97,71 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Китайский экспорт в Россию за семь месяцев вырос на 5,2%, поставки из России в КНР — на 48,8%.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. По итогам 2021 года объем двусторонней торговли составил $146,88 млрд, — говорится в сообщении.

Ранее власти КНР выступили против санкций США, принятых в отношении России. Представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн заявил, что данные ограничения дестабилизируют ситуацию на мировом рынке. Гао Фэн отметил, что Китай предпримет необходимые шаги и защитит законные права, а также интересы своих компаний, ведущих торговую деятельность.

Китайские власти готовы начать оказывать экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин настроен поддержать Россию, так как китайские и российские власти объединяет мнение о США как о «мировом деспоте».