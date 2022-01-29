Тотальная маркировка: удар по контрафакту кодом

С 1 мая 2022 года в России начнётся эксперимент по маркировке кормов для домашних животных. Кроме того, распространить маркировку предлагается на вино и другой алкоголь, а также икру, рыбные, мясные или овощные консервы. Пока речь идёт о добровольном порядке. Но, как показывает практика, по завершении эксперимента маркировка продукции становится обязательной. Так уже было с табаком, молочными продуктами, лекарствами. Власти рассчитывают, что это снизит долю контрафакта на рынке и выведет часть бизнеса из тени. А эксперты предупреждают о новых сложностях для работающего «вбелую» бизнеса и последующем, хотя и не очевидном, росте цен на товары. О том, можно ли этого избежать, — в материале NEWS.ru.

Что планируют и уже маркируют

Эксперимент по введению цифровой маркировки охватит практически все виды консервов (рыбных, мясных, фруктово-овощных), готовую к употреблению рыбу и морепродукты, алкоголь (вина, вермуты, спиртовые настойки, ликёры и т. п.), а также корма для домашних животных.

Алкоголь начнут метить с 1 апреля и продолжат до 31 августа 2022 года, рыбную продукцию — с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, консервы и корма для домашних животных — с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года.

31 августа завершится эксперимент по маркировке пива, и с сентября система может заработать в обязательном порядке. Кроме того, ранее была введена маркировка бутилированной воды, а не так давно стартовал эксперимент по маркировке БАД и антисептиков. К 2024 году в России планируют создать единую систему маркировки товаров. Маркировка уже обязательна для табака, молочной продукции, лекарств, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Система обязательной маркировки помогает государству отследить движение товаров от производителя до прилавка. Предполагается, что благодаря ей с рынка уйдёт контрафактная продукция, перестанут существовать производители, укрывающие доходы, а покупатель сможет приобретать только качественные товары. Оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — это совместный проект USM Алишера Усманова («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%).

С чем может столкнуться бизнес

Однозначно сказать, приводит ли маркировка к сокращению контрафакта, нельзя, однако «серым» производителям жизнь она действительно осложняет, как и малому и среднему бизнесу, замечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Бутилированная вода, теперь вот корма для животных... В общем-то торговые сети в состоянии сами отфильтровать потоки этих товаров. К тому же продаваемый в сетях фасованный товар производится крупными производителями, которые и так «на виду». И они вряд ли скрывают свои объёмы. Ну а поставки на село ведут крупные дистрибьюторы. Тоже могут сами отслеживать поставки, — рассуждает эксперт.

Вопросы у него вызывает в первую очередь излишняя нагрузка на бизнес в непростых социально-экономических условиях. А совладелец конного завода «Ермак», глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко напоминает об уже существующей системе, в которой отслеживается передвижение кормов для домашних животных — это ФГИС «Меркурий». С 2019 года Россельхознадзор мониторит все корма и кормовые добавки, с чёткой и понятной классификацией (маркировкой), говорит он.

Всё, что является животным или растением, или продуктом, полученным от животных или растений, уже учитывается при перемещении с места на место, с точным описанием и классификацией груза. Не проще ли взять все данные по грузу и проводить аналитику, не создавая новой системы мониторинга? — задаётся вопросом эксперт.

Стоит ли дублировать системы маркировки — вопрос непраздный. К примеру, те же вина уже давно проходят через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), которая полностью обеспечивает прозрачность этого рынка. А между тем всё это ложится финансовым бременем на бизнес.

Как маркировка повлияет на цену

По словам депутата от «Партии Роста» в совете Ямашинского сельского поселения, индивидуального предпринимателя Ларисы Ковальчук, процесс маркировки каждой группы товаров поэтапный, но это всё накладывает на производителей и продавцов новые обязанности и штрафные санкции за нарушения. При этом эксперт опасается роста числа предприятий, рискующих прекратить свою работу. Ведь помимо денег, которые потребуются для маркировки, нужны ещё и квалифицированные кадры. А с квалифицированными кадрами (да и просто с кадрами) в нашей стране дела обстоят не очень хорошо.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнесу при этом необходимо наладить учёт и автоматизировать работу, что невозможно без новых расходов. А расходы, как известно, включаются в стоимость продукции, то есть товары в магазинах опять подорожают, — предупреждает Ковальчук.

Существенного влияния на стоимость товаров маркировка оказать не должна, особенно по сравнению с другими причинами роста цен — удорожанием логистики, падением курса рубля, перебоями в поставках, неурожаем, спорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По сравнению со всеми этими факторами воздействие вводимой маркировки на цену на многие товары находится на уровне статистической погрешности, — говорит эксперт.

Гендиректор швейного производства Tolstoywear Михаил Кузнецов полагает, что маркировка может отразится на цене товаров, но не на всех. В качестве примера он приводит обувь и пальто, которые «не сильно подорожали из-за маркировки».

Дело в том, что само маркировочное оборудование стоит недорого — по факту это принтер, а сами маркеры заказываешь в «Честном знаке» по своей товарной матрице, вбивая в накладную. Это небольшие деньги для сферы торговли, — объясняет предприниматель.

Код получает и наносит на товар производитель или импортёр, и они не бесплатные — одна марка стоит 50 копеек. Исключение составляют коды для маркировки жизненно необходимых лекарственных препаратов стоимостью до 20 рублей и предназначенные для медицинского применения. Однако для полноценной работы в системе «Честный знак» производителям и продавцам приходится закупать не только марки, но и оборудование, и программное обеспечение (лицензия стоит от 2700 рублей за использование на одном рабочем месте).

В промышленности, если это не кустарное производство, маркировка в некоторых случаях действительно может повлиять на стоимость продукции, поскольку предприятию придётся приобретать автоматизированные линии, говорит Кузнецов. Например, для маркировки воды требуется достаточно большая установка — такой модуль стоит в среднем 15 млн рублей. При этом бутылка воды объёмом 0,25 литра и бутыль 19 литров маркируются одинаковым по себестоимости маркером. Понятно, что на себестоимости маленькой бутылки это отразится ощутимее, добавляет эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал не верит в повышение цен из-за маркировки, отмечая, что «никаких предпосылок к этому нет».

Принцип разделения ответственности и затрат

По мнению генерального директора группы компаний «Далини» Руслана Нигматулина, маркировка может принести много пользы, однако подобную систему необходимо вводить с одновременным снижением налогов, в первую очередь для конечных производителей — фермеров.

При введении маркировки те люди, которые станут маркировать товар, начнут закладывать затраты в стоимость корма. Соответственно, и фермер будет платить за корм больше, и мы увидим удорожание продукции. В результате — конечный производитель и покупатель пострадают, — объясняет он.

Чтобы этого не происходило, важно разработать меры государственной поддержки в тех отраслях, которые в этом действительно нуждаются, считает эксперт. Правильнее было бы компенсировать затраты на маркировку из бюджета, убрать коммерческий интерес и сделать этот процесс более плавным, соглашается Чеглов.

Если государство считает, что обязательная маркировка так необходима, почему бы ему не взять часть расходов? Не слишком справедливо, когда за всё платит бизнес, а в конечном счёте рядовой потребитель. И тому, и другому при растущих издержках, галопирующей инфляции и общей ситуации неопределённости и без того приходится очень непросто.