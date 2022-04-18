Toshiba приостановила приём новых заказов в России

Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приёма в России новых заказов. Также он останавливает и инвестиции в страну из-за событий на Украине, сообщается на сайте Toshiba.

Мы в настоящее время приостанавливаем приём новых заказов и инвестиции в Россию, — подчёркивается в сообщении.

В корпорации уточнили, что внимательно следят за ситуацией, надеются на скорейшее её разрешение.

Также в Toshiba рассказали об итогах работы в России в минувшем финансовом году, который завершился 31 марта. Прибыль от этой деятельности исчисляется показателем в 0,2% от общего уровня доходов корпорации.

Ранее стало известно, что тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer приостанавливает деятельность в России в связи с конфликтом на Украине. В сообщении производителя выражается надежда на то, что в скором времени мир будет восстановлен.