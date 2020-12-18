Тормоз для цен: Банк России сохранил размер ключевой ставки — 4,25%

Совет директоров Центробанка РФ 18 декабря оставил без изменений размер ключевой ставки — 4,25% годовых. В ЦБ пояснили, что инфляция складывается выше прогноза регулятора и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Кроме того, ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире куда меньше сдерживает экономическую активность, чем во втором квартале. Эксперты также считают, что основная причина такого решения Банка России — ускорившийся в последнее время рост потребительских цен. Провоцировать их ещё одним уменьшением ставки было бы слишком рискованно.

Последний раз Банк России снижал свою ключевую ставку в конце июля. Потом два заседания подряд она не менялась, хотя регулятор давал понять, что дальнейшее смягчение монетарной политики вполне возможно.

В ноябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ставки ещё имеется.

У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас ещё ставки далеки от нуля, у нас есть возможности, мы говорим об этом пространстве снижать процентные ставки, — сказала глава ЦБ в ходе выступления в Госдуме.

В декабре она заявила, что Банк России в базовом сценарии видит очень скромное пространство для снижения своей ключевой ставки. Однако некоторые сценарии могут потребовать опустить её ниже 4%, сказала Набиуллина в интервью агентству Bloomberg. Она не стала давать какой-либо сигнал перед заседанием совета директоров ЦБ, отметив, что регулятор будет оценивать различные факторы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Впрочем, решение Центробанка оказалось вполне ожидаемым. Опрошенные NEWS.ru эксперты прогнозировали именно такой сценарий. Сейчас не было никаких шансов на снижение ключевой ставки, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Центробанк на этот год ориентировал рынок на инфляцию 3,9-4,2%. Это был обновлённый в октябре прогноз. И за два месяца до конца года регулятор очень сильно промахнулся, потому что по факту годовая инфляция будет, наверное, 4,8%. Это сигнал, что инфляционное давление очень сильно, непредвиденно, выросло. Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка главный экономист Альфа-Банка

Вместе с тем, по словам эксперта, мы имеем дело с продовольственной инфляцией, связанной с предложением, а не со спросом, на которую Центробанк не обязан реагировать своей ставкой. Однако ускорение роста потребительских цен влияет на инфляционные ожидания, что учитывает ЦБ. Поэтому сейчас регулятор берёт паузу, которая, по мнению экономиста, распространится и на первый квартал 2021 года. В этот период ожидается сезонное ускорение инфляции, возможно, до 5,5%. Окно для дальнейшего снижения ставки открывается только со второго квартала следующего года, считает специалист.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. При этом решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и развития экономики на прогнозном горизонте.

Цены вверх

В дополнение к росту потребительских цен определённую роль в нынешнем решении ЦБ могла сыграть развёртываемая в стране вакцинация от COVID-19, считает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Российской экономике не нужен такой стимул в первом квартале 2021 года, потому что будет происходить постепенное восстановление экономической активности. Смысла сейчас снижать ставку не было, но даже если бы ЦБ уменьшил её на 0,25% — особого стимула экономике это не придало бы. Игорь Сафонов эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Сохранение ставки на прежнем уровне даст сигнал к замедлению роста цен, считает эксперт. Хотя явного сдерживающего инфляцию эффекта не будет.

Международный валютный фонд в конце ноября рекомендовал Банку России продолжить смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию вблизи целевого уровня — 4%. По прогнозу МВФ, инфляция в России во второй половине 2021 года снизится до 3-3,5%.

Впрочем, текущий рост потребительских цен оказался куда выше прежних прогнозов. В ноябре, по данным Росстата, инфляция в России ускорилась до 4,4% с 4% в октябре.

Поскольку ЦБ не снижал ставку последние месяцы, это может усилить дезинфляционный контекст в 2021 году. Мой прогноз по инфляции в следующем году — 3,2%. Если эти риски проявятся, ЦБ в 2021 году должен будет пойти на дополнительное смягчение, — считает Наталия Орлова.

Кредитный бум

Уходящий 2020 год Банк России начал с ключевой ставкой 6,25% и последовательно снизил её на 2 процентных пункта. Последний раз столь заметное движение вниз по итогам года наблюдалось в 2017-м. Результатом действий регулятора в этом году стало уменьшение банковских ставок по кредитам и депозитам.

Валерий Мельников/РИА Новости

Снижение ставок по кредитам должно было облегчить долговую нагрузку на бизнес и помочь ему в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, отмечает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Однако всем помочь не удалось.

Поскольку между снижением ключевой ставки и уменьшением ставок по кредитам имеется временной лаг, а также в силу других причин, часть бизнеса не смогла пережить первую волну пандемии и вызванное ею падение оборотов. Дальнейшее незначительное изменение величины ключевой ставки, если оно будет, никак не улучшит положение бизнеса в текущих условиях. Максим Марков доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

При этом из-за снижения ставок по депозитам ряду вкладчиков стало невыгодно держать деньги на вкладах и они начали искать альтернативные источники инвестирования денежных средств, отметил эксперт. Это привело к оттоку денег из банков и снижению их ликвидности.

Одновременно уменьшение стоимости кредитов вызвало ажиотаж среди населения. Особенно это касается ипотечных займов, ставки по которым заметно снизились. К концу октября россияне взяли жилищных кредитов на 3,25 трлн рублей — больше, чем за весь 2019 год. Ипотечный бум привлёк внимание Центробанка, Эльвира Набиуллина призвала своевременно завершить программу льготного кредитования (под 6,5% годовых) чтобы избежать формирования пузыря на этом рынке.

Взятая Банком России пауза в изменении процентной ставки позволит немного нормализовать ситуацию, считает Наталия Орлова.

Может даже хорошо, что ставка замерла — это покажет рынку, что снижение не происходит бесконечно. Думаю, что уменьшение банковских ставок также может прекратиться. Это стабилизирует настроения тех клиентов, которые смотрят траекторию ставки и экстраполируют её на будущее, считая, что ставки теперь всё время будут снижаться и можно легко жить в кредит. Теперь будет некий отрезвляющий эффект, — отметила экономист.

Движение банковских процентов по кредитам вниз уже практически замерло, отмечает Игорь Сафонов.

Данные за октябрь показывают, что ставки либо остались на прежнем уровне, либо снизились совсем незначительно. Импульс уже не тот, что был в летние месяцы и в начале осени. Думаю, что ставки останутся примерно на том же уровне, — полагает специалист.

Первая реакция рубля на решение Банка России была довольно спокойной. Российская валюта продолжила торговаться в диапазоне 73-74 рубля за доллар.

Решения ЦБ оказывало влияние на рубль в 2015-2016 годы, но сейчас этот фактор не играет большой роли на валютном рынке, поясняет Игорь Сафонов. По его словам, на российскую валюту воздействуют другие причины, связанные с рынком нефти, геополитической ситуацией и динамикой экспорта-импорта. Никаких резких изменений курса рубля до конца года эксперт не ожидает.