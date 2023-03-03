Торгпред РФ похвастался ростом промышленной кооперации с Казахстаном

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Власти Казахстана и России наращивают сотрудничество в области промышленной кооперации, заявил на Красноярском экономическом форуме торговый представитель РФ в Казахстане Андрей Бабко. По его словам, которые приводит ТАСС, страны реализуют множество совместных проектов в различных отраслях промышленности, включая проекты по производству легковых автомобилей, электровозов и тракторов.

Я хотел бы отметить высокую динамику сотрудничества между Россией и Казахстаном в области промышленной кооперации. Это, пожалуй, наш тренд. Взаимодействие по данному направлению обсуждается на самом высоком уровне, — сказал Бабко.

Он уточнил, что российские компании реализовали в Казахстане более 50 проектов, общие вложения в которые превысили $1,3 млрд, а в июле 2022 года была подписана новая программа совместных действий, которая предусматривает сотрудничество по 22 проектам в семи отраслях промышленности, включая авиастроение, машиностроение и легкую промышленность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Казахстаном, и охарактеризовал динамику развития связей со страной как очень положительную. По его словам, Москву и Астану объединяют многоформатные двусторонние связи и участие в совместных интеграционных проектах, тогда как о «раскаливании» отношений речи не идет.