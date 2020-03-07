https://static.news.ru/photo/2ed0ad56-6029-11ea-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Объём торговли США и Китая за январь и февраль 2020 года снизился на 20,9% — до $60,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что экспорт китайской продукции в США снизился на 27,7% — до $ 42,9 млрд, а импорт продукции США увеличился на 2,5% — до $17,6 млрд.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос тогда на 11,5%, до $429,8 млрд. Импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%, в 2019 году — около $295,78 млрд, сократившись на 8,6%, — приводит данные ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты полагают, что не стоит ожидать повышения товарооборота между Китаем и Россией. Объёмы торговли между странами могут уменьшиться, впервые за четыре года, из-за эпидемии коронавируса.