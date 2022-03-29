Торговые сети России сообщили о сложностях с закупками овощей

Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них. В первую очередь дефицит коснулся капусты, моркови и свёклы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в продуктовой рознице. По их словам, Минсельхоз признаёт риск дефицита и заранее повышает импорт.

С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свёклу — на 62%, — отметил собеседник издания.

При этом, по данным Росстата, рост цен для конечного потребителя не настолько критичен: с начала месяца к 18 марта капуста в рознице в среднем подорожала только на 11,14%, морковь — на 10,73%. Ведомство добавляет, что на 1 марта у крупных предприятий на хранении оставалось 156,1 тысячи тонн капусты, что на 35% меньше год к году.

Как поясняется, ситуация с овощами вызвана тем, что российский урожай 2021 года заканчивается, а новый урожай в Египте, в Турции и Узбекистане пока не созрел. Кроме того, некоторые имеющие хранилища сельхозпроизводители также могут придерживать продажи овощей, ожидая более высоких цен.

Гендиректор производителя овощей «Приневское» Мухажир Этуев рассказал, что из-за низкой доходности многие хозяйства страны в последние несколько лет вообще отказались от выращивания капусты: в 2021 году её посевная площадь в хозяйствах всех категорий сократилась на 7,2%, а валовый сбор уменьшился на 10,4%, до 2,37 млн тонн.

В Минсельхозе рассказали изданию, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключён: с начала 2022 года импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, а капусты — почти на 40%.