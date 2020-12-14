Торговые сети РФ 18 декабря подпишут соглашение для стабилизации цен

https://static.news.ru/photo/a8707762-3e19-11eb-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

18 декабря российские торговые сети подпишут соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением условий будущего договора. Соглашение будет направлено на стабилизацию цен.

Подписание соглашений — 18-го числа, — заявил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал членов правительства из-за роста цен на продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, потребовал от министров ответить, как долго они будут экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло, передавал NEWS.ru.

Сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря.

Глава Минсельхоза пообещал, что меры российского правительства по стабилизации цен на продовольствие помогут опустить розничную цену на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за килограмм.