https://static.news.ru/photo/11696dc8-6206-11ea-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление курса рубля негативно отразится на стоимости продукции в магазинах в том случае, если цены вырастут в оптовом звене. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Организация объединяет торговые сети «Ашан», X5 Retail Group («Пятёрочка», «Карусель», «Перекрёсток»), «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry и другие. В АКОРТ пояснили, что цены устанавливают производители. Поэтому, если курс национальной валюты будет меняться, изменятся и цены производителей. В таком случае они вырастут и в рознице, передаёт ТАСС.

В Ассоциации уточнили, что 95–100% продуктов по основным продуктовым позициям поставляют отечественные компании. На повышение их отпускных цен может, например, повлиять стоимость топлива, или запчастей к импортной технике.

При этом в торговых сетях пока не стали оценивать потребительское поведение россиян. Там заявили, что делать анализы о каких-либо изменениях преждевременно.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта. Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.