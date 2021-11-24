Торговые центры обратились к премьеру России с просьбой о господдержке

В Российском совете торговых центров подготовили обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об оказании объектам торговли господдержки. Эта мера требуется на время введения QR-кодов для посетителей. В частности, в документе говорится о компенсациях расходов, субсидировании кредитов и предоставлении налоговых льгот, сообщили в РСТЦ.

На весь период действия QR-кодов для допуска посетителей в торговые центры мы просим ввести ряд поддерживающих мер для представителей отрасли. Во-первых, компенсировать расходы по управлению ТРЦ (ориентировочно 7,6 млрд рублей в месяц). Во-вторых, ввести безналоговый период как по федеральным, так и по региональным налогам (ориентировочно 8 млрд рублей в месяц). В-третьих, наложить мораторий на пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и имущества в сторону увеличения за 2021-2022 годы. И, наконец, субсидировать выплату кредитов и процентов по ним, — цитируются в сообщении слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Также, орган попросил о включении индустрии торговых центров в перечень особо пострадавших отраслей российской экономики в условиях эпидемии коронавируса. По информации, которую приводит РСТЦ, с весны 2020 года после введения системных ограничений, ТЦ лишились в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с более ранним периодом. Во время нерабочих дней конца октября — начала ноября 2021 года эта цифра выросла до 85%.

По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, уже есть регионы, где введён доступ покупаелей в торговые центры по QR-кодам, сообщает ТАСС. Такой же порядок внесён в законопроекты, которые находятся в Госдуме на рассмотрении.

И после увеличения числа вакцинированных граждан падение оборотов магазинов, ресторанов и предприятий сферы услуг составляет до 70%, на эту же цифру снижаются и арендные доходы торговых центров.

Ранее сообщалось о том, что введение QR-кодов для посещения спортивных и фитнес-центров может принести отрасли ежемесячные убытки в регионах в размере от 50 до 200 млн рублей.

Правительство РФ внесло в Госдуму на рассмотрение проекты поправок об использовании QR-кодов вакцинированных или переболевших на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.