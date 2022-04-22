Целого миллиона мало: изучаем феномен «подборщиков» подержанных автомобилей

Купить подержанный автомобиль в отличном состоянии в России крайне сложно, но можно. Тысячи экспертов-«подборщиков» готовы в этом помочь, причем нередко за совсем уж символические суммы. Но можно ли им доверять? NEWS.ru побеседовал с автоэкспертом Кириллом Черновым, также известным как Avtorevizorro. Он считает, что первый «звоночек», из-за которого уже нужно насторожиться, — как раз низкая стоимость услуги.

Ситуация на автомобильном рынке России крайне печальная: в ближайшие месяцы продажи новых машин будут падать (в марте 2022 года продажи были уже на 63% меньше, чем в прошлом году), покупатели все больше интересуются сегментом подержанных автомобилей. Это — отдельный мир, и вход в него сопряжен со множеством тонкостей.

Все хотят получить аппарат «без вложений»: технически исправный, без ДТП, без залога и других проблем — список пожеланий можно продолжать долго. Разумеется, чаще всего нужно уложиться в определенный бюджет. И всем, кто по тем или иным причинам не хочет или не может долго исследовать предложения на общеизвестных сайтах, на помощь готовы прийти специалисты по подбору. Они называют себя экспертами, обещают найти именно тот автомобиль, который удовлетворит заказчика, и просят за услугу абсолютно разные суммы: на популярных классифайдах можно найти объявления о подборе и за тысячу рублей, и за 20, и даже за 50 тысяч.

Публика уже привыкла смотреть ролики с разоблачениями нечистых на руку «перекупов», которые продали «жертвам» автомобили, не выдерживающие никакой критики: утопленные, сваренные из нескольких, плохо восстановленные после «тотала». Авторов подобных расследований — тысячи. Все умело обращаются с толщиномерами, со знанием дела светят фонариками на двигатели, изучают состояние резины, инспектируя потенциальную покупку. Увы, именно популярность подобных блогеров-«подборщиков» сыграла с ними злую шутку: рабочий прибор, определяющий толщину ЛКП, и примитивный сканер для OBD-разъема автомобиля сейчас можно купить на каждом шагу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство экспертов таковыми не являются. В последние годы, оценив растущую популярность услуги, подборщиками стали себя именовать продавцы не самых «честных» автомобилей. К примеру, среди автомобилистов давно уже ходят легенды про один из автоцентров на юге Москвы. Когда-то это заведение открывали как крупнейший в Европе автосалон, а спустя несколько лет он приобрел славу места с высочайшей концентрацией автохлама на квадратный метр. В 2020 году по требованию столичной мэрии здание передали под ковидный госпиталь — этот момент можно назвать ключевым. Именно тогда большинство торговцев «переквалифицировались» в «подборщиков». У контор скопилось много нереализованных машин. Их надо сбыть.

Мы пообщались с Кириллом Черновым, известным под ником Avtorevizorro. Кирилл — практикующий автоэксперт, предпочитает работать с дорогими марками — BMW, Mercedes, Volvo и так далее. Тоже снимает ролики-разоблачения.

— Скопил, допустим, человек один миллион рублей и хочет купить машину, которая не развалится по дороге домой. Как подобрать «подборщика» и отличить мошенника от честного опытного эксперта?

— Если хочется купить что-то стоящее, придется стать, в хорошем смысле, параноиком и проверять досконально всех, кому придется платить. И второй момент: с бюджетом в один миллион рублей ни один уважающий себя «подборщик» работать не станет. Такое сейчас положение вещей на рынке. Или же заказчика предупредят, что за эти деньги можно найти только очень потрепанные машины. Вот тогда можно дальше обсуждать и попытаться, вписавшись в бюджет, найти что-то наименее «убитое». Если же «эксперт» обещает подобрать что-то в пределах миллиона рублей — это уже повод насторожиться.

— Вы сказали, что одного миллиона рублей мало, чтобы купить хороший автомобиль. Каков тогда минимальный «порог входа»? Сколько денег нужно готовить?

— За что-то приличное придется отдать минимум 2,5 миллиона рублей. Рынок сжался, стал маленьким. Дело в том, что профессионалы, которые давно занимаются подбором, знают все предложения на Auto.ru, «Авито» и «Дроме» наизусть. Вы озвучиваете бюджет — человек уже знает все подходящие варианты, всех брендов, всех классов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Потенциальный покупатель видит объявление в интернете «Подбор авто от 1000 рублей» — это ли не повод сразу усомниться в репутации такого специалиста?

— Само слово «подборщик» себя дискредитировало. Если отталкиваться от цены — честные ребята должны просить много. Они проделывают большую работу, причем должны перед заказчиком отчитываться: «Я осмотрел эту машину, с ней то-то не то, я съездил на осмотр туда-то». Показывают результаты диагностики, фотографии, по которым видно, что их снял не менеджер салона, а исполнитель действительно всю машину осмотрел лично. И такие услуги не могут стоить дешево. Если подбор под ключ стоит 15–30 тысяч — это, вполне вероятно, признак лохотрона. Такие фирмы живут за счет продажи автомобилей, а подбор — красивое прикрытие. У них есть кол-центры, большие штаты сотрудников, они могут вкладываться в рекламу, нанимают агентства, которые «насыпают» им положительных комментариев в соцсети, чистят негативные мнения — та же «фабрика троллей», в принципе. У них огромные «стоки» машин, и они знают, где какие позиции стоят, по всей стране.

— То есть выбор эксперта — это лотерея?

— Скорее русская рулетка. Ситуация на рынке максимально плохая. Плохая машина для непосвященного человека выглядит точно так же, как хорошая. Это позволяет торговцам накручивать цены даже на плохие машины. Я делал ролик по этой теме — про «теорию лимонов». Не зря авторы этой теории получили Нобелевскую премию по экономике. Суть теории: если покупатели не владеют информацией о качестве товара в той же мере, что и продавцы, плохие товары вытесняют хорошие вплоть до полного исчезновения рынка. Рынок подержанных автомобилей служит иллюстрацией этой проблемы: «лимонами» на американском сленге называют автомобили с дефектами, обнаруженными только после покупки.

Могут быть разные сценарии. Можно нарваться на нечестных торговцев, а можно пойти в известную компанию, у них всё официально, по договору, у них своя программа на известном ТВ-канале. Но на самом деле у них бизнес совсем другого рода. Они создают иллюзию, что несколько раз спасли вас от плохих сделок. Вот, мы съездили, осмотрели и в последний момент наш криминалист определил, что номер на двигателе перебит. И так — несколько раз. Втираются в доверие. Потом сообщают, что, мол, вот есть очень хороший, идеально подходящий вариант, но на него уже выстраивается очередь, поэтому надо срочно перевести деньги, иначе «лот» уйдет. После перевода, разумеется, начинаются разные «ситуации»: то перекупщик плохой и нарушил обещание и продал не тому человеку, то снова в последний момент выяснилось, что машина не такая хорошая, — вариантов отмазок масса. Возврат можно легально затянуть на несколько месяцев, и все это время деньги работают на других людей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Суммы чаще всего серьезные — 4–5 миллионов. Спустя какое-то время клиенту уже все равно, лишь бы вернуть деньги, он согласен на любой вариант — и тут ему можно впарить что угодно. Деньги уже прокрутили, прибыль получили, хлам реализовали. Комбинация красивая, законная и практически невидимая. Эти люди оперируют гигантскими суммами, но все через посредников.

Еще один вариант: «подборщик» из Instagram (деятельность социальной сети запрещена в России). У него не особо много подписчиков, около пятисот, по фотографиям можно сделать вид, что автор бегает с толщиномером, помогает хорошим людям. На самом же деле этот товарищ реализует невероятные «конструкторы», сваренные из двух машин. У него свой кузовной цех, поток «товара» организован.

— Каких вариантов точно следует избегать, только увидев?

— Есть такая популярная фишка: машина якобы нигде не засвечена, на продажу на популярных площадках не выставлялась. Такие машины нередко невозможно отследить — по ним нет данных ни в «Автотеке», ни в «Автокоде». Это — те же самые «тоталы», которые выдают за отличные, за которые надо срочно перевести, а то перехватят. Вот таких предложений надо опасаться особенно.

— Есть информация, что «Автотеку» и прочие подобные ресурсы можно «подчистить» и фактически исправить историю автомобиля...

— Да, увы, это так. У всех этих баз данных есть слабое место — база данных Audatex. Через ГИБДД удаляют данные о ДТП, потом звонят в Audatex — мол, у них ошибка, ДТП не было, надо исправить. Так что виной всему простейшая коррупция.