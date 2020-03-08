https://static.news.ru/photo/ae55899a-619e-11ea-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.

Индекс Nikkei рухнул за 15 минут на 4,37% до отметки 19 842,36 пункта, опустившись ниже 20 000 пунктов впервые с января 2019 года. Курс доллара к иене потерял 1,51%, иена торгуется на уровне 104,19–104,2, что невыгодно корпорациям, работающим на внешние рынки, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, курсы доллара и евро по отношению к рублю значительно выросли на международном валютном рынке после падения цен на нефть на треть. Сейчас доллар достиг максимума с марта 2016 года и стоит 72,5 рубля, евро торгуется по 82,4.