Торги в Лондоне отметились ростом цен на нефть марки Brent

https://static.news.ru/photo/6b5f67be-7d0f-11ea-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне на 01:03 мск 13 апреля выросла на 2,45%, до $32,25 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI также показывает незначительный рост.

Она поднялась на 0,22%, до отметки $22,81 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 13 апреля на 01:03 мск.

Котировки пошли вверх на фоне завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил: сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены. На вопрос, до каких уровней возможен скорый рост цен на нефть, он заметил, что не хочет быть прогнозистом, и добавил, что для восстановления баланса спроса и предложения потребуется некоторое время.