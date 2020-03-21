https://static.news.ru/photo/f8a7f4b4-6b3b-11ea-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 21 марта, закрылись снижением основных индексов на 3-4% в связи с опасениями из-за распространения коронавируса.

Индекс Dow Jones снизился на 913,21 пункта (4,55%) и установился на отметке в 19173,98 пункта. Индекс S&P, включающий 500 крупнейших компаний рынка США, упал на 104,47 пункта (4,34%) до уровня 2304,92 пункта.

Индекс биржи Nasdaq снизился на 271,06 пункта (3,79%) до 6879,52 пункта.

Как ранее писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 20 марта курс доллара снизился на 1,3%, курс евро — на 0,9%. По данным на 10:00 мск, доллар достиг отметки в 78,1 рубля, евро — 83,87 рубля.