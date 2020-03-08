https://static.news.ru/photo/e273a7ec-620d-11ea-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 марта были приостановлены на 15 минут после падения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%.

По данным, размещённым на сайте торговой площадки, операции должны возобновиться в 9:49 по местному времени (16:49 по московскому времени).

Ранее NEWS.ru писал, что торги на Московской бирже откроются только 10 марта. Однако уже сейчас эксперты говорят о панике, которая охватит российский рынок.

Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Снижение стало вторым по масштабу в истории, уступив лишь обвалу цен в 1991 году, вызванному военным конфликтом в Ираке. Также 9 марта серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.