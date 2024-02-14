Торги на фондовом рынке МосБиржи возобновились МосБиржа возобновила торги на фондовом рынке после второго за два дня сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская Биржа возобновила торги на фондовом рынке после второго за два дня сбоя, следует из данных на официальном сайте площадки. Отмечается, что торги стартовали в 11:35 по московскому времени.

Основной индекс при этом продолжил немного прибавлять. К 11:46 по московскому времени индекс МосБиржи повышается на 0,29%, до 3263,95 пункта, как и на момент приостановки.

МосБиржа приостановила торги на фондовом рынке утром 14 февраля. Операции не проходили с 10:36 мск до 11:35 мск. Сбой объяснили ошибкой конфигурации основного сервера системы торговой площадки.

Сбой в работе биржи произошел второй раз за два дня. В первый раз приостановку торгов на фондовом рынке назвали «аппаратной ошибкой» сервера.

9 февраля курс рубля отреагировал повышением на открытии торгов на МосБирже после публикации интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В 07:03 мск курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 рубля. Затем в 07:30 мск курс доллара начал повышаться и находился на уровне 90,99 рубля (+0,15%), евро вырос на 0,19%, до 98,1 рубля, а юань — на 0,35%, до 12,6 рубля.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По словам депутата, курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов, однако ни сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.