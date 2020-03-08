https://static.news.ru/photo/f7e76f66-6210-11ea-a193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga via imago-images.de/Global Look Press

Ключевой индекс Ibovespa сан-паульской биржи B3 снизился на 10,02% после открытия торговой сессии 9 марта.

Согласно данным площадки, через полчаса после старта торгов индекс достиг отметки 88 178 пунктов, в связи с чем было принято решение о перерыве в работе ВЗ.

Больше всего подешевели ценные бумаги бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras — обыкновенные акции лишились 24,8%, привилегированные — 24,18%.

Ранее NEWS.ru писал, что биржи Соединённых Штатов открылись падением индексов. Акции компаний, занимающихся нефтью, подешевели на 14–26%.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.