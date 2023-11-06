Торги иностранными бумагами на СПБ Бирже приостановили на неделю

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Торги иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже приостановлены, сообщается на сайте площадки. Причиной является проведение комплаенс-процедур. Планируется, что торги будут возобновлены через семь день.

Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней, — говорится в заявлении.

О результатах проведенных процедур сообщат на сайте биржи. В заявлении уточняется, что торговая площадка прилагает все возможные усилия для сохранения доступа к активам с учетом временных ограничений.

Ранее подразделение американского Минфина внесло СПБ Биржу в санкционный список. Решение о приостановке торгов и проведении комплаенс-процедур также связано с этим обстоятельством.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тем временем анонсировала новый пакет антироссийских санкций. По ее словам, в первую очередь ограничения затронут импорт и экспорт товаров, а также потолок цен на нефть. Также будет объявлен новый черный список и ужесточены меры по обходу рестрикций.