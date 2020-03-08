https://static.news.ru/photo/dcb31d58-61ca-11ea-afa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: New York Stock Exchange/facebook.com

Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США автоматически остановлены в связи с падением индекса на долее чем 5%.

Остановка произошла около 22:00 мск, однако через некоторые время торги возобновились. По состоянию на 05:02 мск падение снизилось до 1,71% и составило 2972,37 пунктов, передаёт MarketWatch.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% до $27,72 за баррель. Обвал цен происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.