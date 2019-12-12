Крупнейшая компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов Saudi Aramco впервые вышла на IPO (первичное размещение акций). Её дебют стал сенсационным, а капитализация составила рекордные $1,88 трлн. Aramco, таким образом, стала самой дорогой компанией в мире, обогнав крупнейшие американские IT-корпорации. Чтобы разобраться в масштабах сенсации, NEWS.ru предлагает вашему вниманию рейтинг наиболее влиятельных нефтяных предприятий на основе данных об их капитализации (стоимости, рассчитанной на основе биржевой цены), а также общих экономических показателей.

Saudi Aramco (Саудовская Аравия)

Капитализация госкомпании (100% корпорации контролируется правительством королевства) со штаб-квартирой в Дахране выросла в этом году до $1,88 трлн при начальной оценке в $1,7 трлн. За прошлый год Saudi Aramco получила рекордную в мире прибыль, заработав $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд. Сегодня она контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд баррелей (99% всех запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов углеводородов.

Компания имеет филиалы, совместные предприятия и дочерние фирмы в Китае, Японии, на Филиппинах, в Республике Корея, Сингапуре, ОАЭ, США и Великобритании. У Saudi Aramco имеется СП с российской нефтяной компанией «Лукойл» — Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd. (LUKSAR).

Присутствие на биржах — Саудовская фондовая биржа и IPO. Стоимость акций — 37,1 саудовского рияла ($9,9).

Председатель совета директоров компании — Али аль-Наими, её президент — Халид Абдульазиз Аль-Фалих.

В проспекте, выпущенном перед выходом на биржу IPO, Saudi Aramco включила изменение климата в число основных перспективных рисков: «обеспокоенность климатическими изменениями может привести к снижению глобального спроса на углеводороды и продукцию на их основе и обернуться для компании расходами или необходимостью дополнительных вложений».

ExxonMobil (США)

Американская публичная акционерная компания — одна из крупнейших в мире по размеру рыночной капитализации ($330 млрд на февраль 2019 года). Доказанные запасы на конец 2018-го — 24,293 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе нефти — 9,26 млрд баррелей, природного газа — 1,467 трлн кубометров.

ExxonMobil имеет долю в 21 НПЗ в 14 странах общей производительностью 4,7 млн баррелей в сутки. Пять из них находятся в США, три — в Канаде, восемь — в Европе (во Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии и Германии), пять — в Азии (Сингапур, Саудовская Аравия, Таиланд, Австралия и КНР). В январе 2011 года ExxonMobil подписала с российской «Роснефтью» соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Чёрного моря.

Присутствие на биржах — Нью-йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange — NYSE). Стоимость акций — $68,9.

Председатель совета директоров и главный управляющий — Даррен Вудс.

По мнению западных экспертов, «если вы находитесь в поисках стабильных дивидендных активов, то текущая слабость ExxonMobil обеспечивает хорошую точку для входа на рынок».

Shell (Нидерланды-Великобритания)

Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Согласно рейтингу Forbes Global 2000, это — 11-я крупнейшая публичная акционерная компания в мире. Размер рыночной капитализации — $251,59 млрд (на 21 января).

Shell ведёт геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. Доказанные запасы на конец 2017 года составляли 12,233 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти — 4,613 млрд баррелей, газа — 1,145 трлн кубометров.

Присутствие на биржах — LSE (Лондонская фондовая биржа), Euronext (Панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии), NYSE. Стоимость акций — €25,9.

Председатель совета директоров — Чарльз Холлидэй, CEO — Бен ван Берден.

Перспективы расширения нефтегазовых операций Royal Dutch Shell в ближайшее десятилетие будут зависеть от сланцевой добычи, прогнозируют эксперты.

Chevron (США)

Публичная акционерная и вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения (по объёму доказанных резервов) находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Капитализация составляет $221,8 млрд (на 20 марта).

Доказанные резервы на конец 2018 года — 12,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти — 6,118 млрд баррелей, природного газа — 894 млрд кубометров.

Компании принадлежат четыре НПЗ в США и один в Таиланде, а также доли ещё в трёх зарубежных НПЗ в Сингапуре, Республике Корея и Таиланде.

Присутствие на биржах — NYSE. Стоимость акций — $116,23.

Председатель совета директоров и CEO — Майкл Уирт.

Акции имеют перспективу падения цены, отмечают аналитики. Между тем, Chevron всё ещё надеется на свои сланцевые проекты.

PetroChina (КНР)

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Публичная акционерная нефтегазовая компания. PetroChina была создана как часть китайской государственной CNPC в ноябре 1999 года. В ходе реструктуризации CNPC в состав PetroChina были переведены активы по добыче, переработке, нефтехимии и природному газу. Контрольный пакет акций принадлежит CNPC. Её капитализация — $198 млрд (на 6 мая).

Доказанные запасы нефти на конец 2018 года составляли 7,64 млрд баррелей, природного газа — 2,165 трлн кубометров.

Ей принадлежит 29 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.19 августа 2009 года PetroChina подписала соглашение с ExxonMobil стоимостью $50 млрд о поставках сжиженного природного газа с месторождения Горгон в западной Австралии. В феврале 2011 года за $5,4 млрд PetroChina купила 49% доли в месторождении сланцевого газа Дюверней в Канаде.

Присутствие на биржах — SSE (Шанхайская фондовая биржа), SEHK (Гонконгская фондовая биржа), NYSE. Стоимость акций — 5,63 юаня ($0,8).

Председатель совета директоров — Ван Илинь, CEO — Цихун Хоу.

Компания не смогла увеличить прибыль из-за более низких цен на нефть и снижения переработки «чёрного золота». Между тем, руководство PetroChina надеется на перспективы энергетического сотрудничества со странами «Одного пояса и одного пути» и США.

BP (Великобритания)

Публичная транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки ей даёт деятельность в США. Капитализация — $141,4 млрд (на 10 марта).

Добыча нефти и газа ведётся во многих уголках Земли — как на суше, так и на шельфе и в открытом море. Доказанные запасы на конец 2017 года составляли 10,577 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти — 4,803 млрд баррелей, газового конденсата — 336 млн баррелей, природного газа — 893 млрд кубометров.

Основные месторождения находятся в США, Анголе, ОАЭ, Аргентине, Австралии, Азербайджане, Египте, Ираке, Тринидаде и Великобритании. С 2013 года BP принадлежит 20-процентная доля в «Роснефти». При содействии BP как одного из крупных инвесторов в Азербайджане было принято решение о прокладке трубопровода через Грузию и Турцию.

Присутствие на биржах — LSE, FWB (Франкфуртская фондовая биржа), NYSE. Стоимость акций — 4,65 фунта стерлингов ($6,1).

Председатель совета директоров — Хелдж Лунд, CEO — Роберт Дадли.

Компания медленно превращается из нефтяной в энергетическую, говорят аналитики.

Total (Франция)

Публичная акционерная нефтегазовая компания осуществляет операции более чем в 130 странах мира. Капитализация — $127 млрд (на 23 марта).

Запасы оцениваются в 11,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Присутствие на биржах — Euronext, NYSE, ISE (Итальянская фондовая биржа). Стоимость акций — €47,50.

Председатель совета директоров, президент и CEO — Патрик Пуянне.

Холдинг продолжает инвестировать в Россию, несмотря на санкции. В частности, продемонстрировать это получилось относительно проекта «Ямал СПГ».

Petrobras (Бразилия)

Публичная акционерная компания. Её капитализация составляет свыше $101,7 млрд (на 27 февраля). В 2010 году доказанные запасы нефти Petrobras составляли 1,4 млрд тонн, газа — 309 млрд кубометров. На 2005 год ей принадлежало 64 месторождения, из них 42 — офшорных.

Petrobras ведёт свою деятельность в ряде стран: Аргентина, Боливия, Колумбия, Венесуэла, Нигерия, Габон, Танзания, Мексика, США (Мексиканский залив).

Присутствие на биржах — BM&F Bovespa (крупнейшая фондовая биржа в Латинской Америке в Сан-Паулу), NYSE, BUE (Фондовая биржа Буэнос-Айреса). Стоимость акций — $30,4 бразильского реала ($7,3).

Председатель правления — Луис Карвалью, CEO — Алдемир Бендине.

Экономические аналитики уже прогнозируют существенное уменьшение непомерно высоких рисков падения акций Petrobras.

«Роснефть» (Россия)

Zamir Usmanov/Global Look Press

Публичная акционерная нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшим в мире производителем нефти. Капитализация — $67,9 млрд (на 26 марта).

«Роснефть» занимается разведкой и добычей во всех ключевых нефтегазовых регионах РФ: Западная Сибирь, Южная и Центральная Россия, Тимано-Печорская, Восточная Сибирь, Дальний Восток и шельф Северного Ледовитого океана. Ведёт разработки месторождений в Абхазии.

По состоянию на конец 2010 года общие доказанные запасы нефти и газа «Роснефти» по классификации PRMS составляли 22,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что является одним из самых высоких показателей среди открытых нефтяных фирм во всём мире. «Роснефть» также не имеет аналогов по совокупным доказанным запасам жидких углеводородов.

Присутствие на биржах — MCX (Московская биржа), LSE. Стоимость акций — 454,65 рубля ($7,1).

Председатель совета директоров — Герхард Шрёдер. CEO — Игорь Сечин.

Важным перспективным проектом компании является строительство Приморского нефтехимического комплекса (НХК), который должен быть сооружён в Приморском крае, в конечной точке ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан». — NEWS.ru). Предполагается, что данное предприятие (ожидается, что его стоимость составит $10 млрд) мощностью 10 млн тонн в год будет выпускать этилен, полиэтилен, полипропилен и другие продукты нефтехимии. Над реализацией данного проекта «Роснефть» работает с 2008 года.

«ЛУКОЙЛ» (Россия)

Публичная акционерная нефтяная компания. Её наименование происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» от английского oil — нефть. Это второе после «Газпрома» по объёмам выручки предприятие в РФ (по итогам 2014 года). До 2007 года «ЛУКОЙЛ» являлся крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в стране («Роснефть» опередила её после покупки активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных запасов углеводородов «ЛУКОЙЛ», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года, являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой). Капитализация — $66,7 млрд (на 5 марта).

Доказанные запасы углеводородов на 1 января 2011 года составили 17,255 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 13,319 млрд баррелей нефти и 0,67 трлн кубометров газа.

«ЛУКОЙЛ» участвует в реализации 16 проектов по разведке и разработке структур и месторождений на территории следующих стран: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Ирак, Иран, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Венесуэла, Саудовская Аравия, Гана, Румыния.

Присутствие на биржах — MCX, LSE, FWB. Стоимость акций — 6151 рубль ($96,8).

Председатель совета директоров — Валерий Грайфер, президент — Вагит Алекперов.

По мнению Вагита Алекперова, несмотря на множество сценариев перехода энергетики на низкоуглеродные источники, спрос на нефть продолжит увеличиваться, как минимум, до 2040 года. В данный момент акции компании в активном росте. По капитализации «ЛУКОЙЛ» с 2019 года начинает медленно теснить «Роснефть».