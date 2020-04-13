Одна сделка ОПЕК+ не поможет: экономист назвал условия роста цен на нефть

https://static.news.ru/photo/f3d17278-7d68-11ea-9d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новой сделки ОПЕК+ недостаточно, чтобы вернуть цены на нефть на уровень в 40–60 долларов за баррель, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. По его словам, необходимо будет дождаться перезапуска остановленной из-за пандемии промышленности и авиации.

Нефть — это, прежде всего, транспорт, но авиационные перевозки восстановятся не раньше 2021 года. Нам предстоит достаточно тяжёлый период низких цен на нефть. Отсюда вытекает то обстоятельство, что в странах с высокой себестоимостью добычи нефти сокращение пойдёт естественным путём, — сказал Зубец в эфире радио Sputnik.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.