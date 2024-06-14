«Только путь»: в России отреагировали на курс доллара Политолог Калачев заявил, что у доллара больше нет курса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

У доллара больше нет курса, заявил в своем Telegram-канале российский политолог, сооснователь «Партии любителей пива» Константин Калачев, комментируя разницу между спредами покупки и продажи валют у разных банков. Таким образом эксперт перефразировал выражение об отсутствующей цели самурая, у которого остается «лишь путь».

У доллара больше нет курса. Только путь, — отреагировал политолог.

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. Под ограничения подпала и Московская Биржа. В ответ Банк России объявил о внедрении новой системы расчета курсов доллара и евро. Алгоритм начал действовать уже с 13 июня.

13 июня курс продажи доллара в обменниках колебался от 92 до 99 рублей, а курс покупки — от 80 до 90,6 рубля. Евро банки продавали по цене от 99,76 до 114,50 рубля.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас заявил, что прекращение торгов долларом и евро на МосБирже вызывает тревогу из-за возможных последствий для курсов валют и финансовых сбережений россиян. Он допустил, что курс доллара может вырасти на фоне увеличения спроса на другие валюты.