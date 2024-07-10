«Только после этого»: экономист объяснил, когда ипотека станет вменяемой Экономист Разуваев: ставка по ипотеке снизится до 11% после окончания СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по ипотеке в России ускоренно начнет снижаться после завершения специальной военной операции на Украине, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев. По его мнению, тогда ставка будет составлять 11–12%. Специалист подчеркнул, что сейчас не лучшее время брать ипотеку, лучше держать деньги во вкладах.

В любом случае ипотечная ставка ускоренно пойдет вниз после завершения СВО, только после этого. Тогда же будет и снижение инфляции. Сейчас совсем не лучшее время, чтобы брать ипотеку. Наоборот, надо деньги держать во вкладах. Ждем окончания СВО, только после этого берем ипотеку. Ставка по ипотеке в таком случае будет составлять 11–12%, — высказался Разуваев.

Он подчеркнул, что Центробанк озвучил таргет по ключевой ставке — 10%. Как пояснил экономист, ипотека вдолгую сейчас будет дешевле. По его словам, ЦБ считает, что инфляция пойдет на спад в сентябре, соответственно тогда и произойдет понижение ключевой ставки.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что вместо того, чтобы взять квартиру под нынешние высокие проценты по ипотечному займу, стоит положить накопленные средства в банк. По его словам, это позволит сохранить деньги в ожидании снижения ключевой ставки.