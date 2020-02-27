https://static.news.ru/photo/801c9580-5967-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 28 февраля ограничивает перелёты в Иран из-за вспышки коронавируса нового типа. Между двумя государствами рейсы смогут выполнять только «Аэрофлот» и Mahan Air Исламской Республики, сообщили представители Минтранса РФ.

Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они [самолёты] будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево, — цитирует ведомство «Интерфакс».

Накануне власти Ирана запретили посещать страну всем держателям паспортов КНР. Мера принята на фоне распространения инфекции. Всех прибывающих в республику пассажиров проверяют на наличие симптомов недуга с помощью тепловизоров.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ростуризм посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом числа заболевших в этих странах. Однако в Ассоциации туроператоров РФ после этого заявили, что если Федеральное агентство по туризму не ограничивает продажу туров, то причин для полного возврата их стоимости нет. Согласно последним данным, на Апеннинском полуострове подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.