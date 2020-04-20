Экономика

Токарева переназначили главой «Транснефти» ещё на пять лет

12:08, 20 апреля 2020
Николай Токарев Николай Токарев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Токарев продолжит исполнять обязанности главы «Транснефти» ещё пять лет. Соответствующую директиву о назначении подписал вице-премьер России Юрий Борисов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата чиновника.

69-летний Токарев занимает пост президента «Транснефти» с 2007 года, до этого, в 2000–2007-м, он руководил «Зарубежнефтью».

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минэкономразвития Максима Решетникова членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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