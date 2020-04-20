Токарева переназначили главой «Транснефти» ещё на пять лет

https://static.news.ru/photo/202344cc-82e7-11ea-a5e0-fa163e074e61_660.jpg Николай Токарев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Токарев продолжит исполнять обязанности главы «Транснефти» ещё пять лет. Соответствующую директиву о назначении подписал вице-премьер России Юрий Борисов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата чиновника.

69-летний Токарев занимает пост президента «Транснефти» с 2007 года, до этого, в 2000–2007-м, он руководил «Зарубежнефтью».

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минэкономразвития Максима Решетникова членом наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).