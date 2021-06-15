Точка сборки: эксперт рассказал, почему Лондон популярен у богатых россиян

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Российские миллионеры предпочитают покупать жильё в Лондоне, потому что там слабо работает система контроля за происхождением капиталов, а британские власти не выдают эмигрантов властям РФ. Об этом NEWS.ru сообщили в российском представительстве международной организации Transparency International (властями РФ включено в реестр «иноагентов»).

Надо понимать, что это комфортное место для жизни, подразумевающее высокую защищённость. К тому же в Великобритании недостаточно эффективно работает система контроля за происхождением доходов публичных лиц, что позволяет им приобретать дорогую недвижимость, — сообщил замглавы российского отделения Transparency International Илья Шуманов.

Также он отметил, что в Великобритании существует форма инвестиционного гражданства, когда человек приобретает визы «Tier 1», дающие статус резидента и право проживать членам семей обладателя этого статуса.

Кроме того, Шуманов напомнил, что Лондон не выдаёт Москве различных эмигрантов из России, поэтому Соединённое королевство стало «точкой сборки» для таких людей. К ним он, в частности причислил бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова, который за несколько десятков миллионов фунтов стерлингов купил особняк в центре британской столицы. Он оформил этот объект на фирму швейцарского юриста.

Другие представители истеблишмента, по словам собеседника NEWS.ru, также в основном регистрируют собственность в Лондоне не на себя лично, а на коммерческие компании, фонды, офшорные юрисдикции, что затрудняет их идентификацию.

По данным консалтинговой компании Knight Frank за год спрос на элитное жильё в Лондоне среди российских миллионеров вырос на 50%. NEWS.ru подробно рассказывал, что заставляет их обосновываться на берегах Темзы.