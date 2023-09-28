В России предложили чаще нанимать на работу осужденных Бизнес-омбудсмен Титов предлагает нанимать осужденных на стройки и заводы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденных на исправительные работы следует чаще привлекать к труду на предприятиях сельского хозяйства, машиностроительного комплекса и строительной сферы, заявил NEWS.ru уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, многие отрасли экономики в этом заинтересованы из-за нехватки рабочих рук. При этом осужденные на исправительные работы могут быть вполне дисциплинированными сотрудниками, считает бизнес-омбудсмен.

Сегодня не хватает работников в самых простых, самых неприхотливых — в смысле не требующих высшего образования — сферах производства. Это могут быть сельхозпредприятия, те же виноградники. Это может быть не только сбор урожая, но и в целом обработка посадок и другие виды работ. Это предприятия машиностроительного комплекса. Это касается, конечно, и строительной сферы, — заявил Титов.

По его словам, существует много отраслей, которые очень заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в том числе и осужденных. Причиной, по его словам, стал отток трудовых мигрантов из России.

Ранее сообщалось об острой нехватке рабочих на предприятиях. По данным исследования сервиса «Авито Работа», в России резко вырос спрос на сотрудников промышленного сектора — токарей, наладчиков и слесарей. Кратный рост числа вакансий зафиксирован также для сварщиков и инженеров. В целом за год количество вакансий в реальном секторе увеличилось в 2,8 раза.

Специалисты сервиса отмечают, что вместе с ростом спроса на сотрудников промышленного сектора растут и их заработные платы. Так, за год зарплатные предложения выросли на 31%. Если летом 2022 года средний оклад составлял 44,4 тысячи рублей, то на начало августа 2023 года этот показатель достиг 58,1 тысячи рублей в месяц. На первом месте остаются токари с ростом среднего оклада на 71%, до 101 тыс. руб., на втором — наладчики, предлагаемые зарплаты для которых выросли на 54%, до 81,5 тыс. руб.