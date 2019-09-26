https://static.news.ru/photo/8f7eb5be-e070-11e9-9326-fa163e074e61_660.jpg Борис титов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Существующие сейчас законодательство и экономические процессы пока не позволят России перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Страна к этому не готова. Должна быть экономика с новой производительностью труда. Для этого нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика и доступ к кредитам, — уточнил бизнес-омбудсмен.

По его словам, в данное время в России действует довольно либеральное трудовое законодательство, которое в целом обеспечивает комфортные условия для людей.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев не исключил возможности перехода экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление он сделал во время Международной конференции труда.

По мнению премьера, сокращение рабочего времени станет возможным благодаря технологическому прогрессу. Он также считает, что это увеличит эффективность труда. В качестве примера он привёл Генри Форда, который 100 лет назад решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».