Титов рассказал, почему мрачные прогнозы относительно экономики не сбылись Титов: мрачные прогнозы для России не сбылись из-за рыночной экономики

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Борис Титов

Ожидания относительно российской экономики носили в основном негативный характер, однако все мрачные прогнозы не оправдались благодаря формированию в России рыночной экономики, объяснил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он также отметил, что, вопреки западным санкциям, в России сохранились возможности для бизнеса.

Казалось, что день ото дня будет лишь хуже и хуже. Но эти мрачные прогнозы не оправдались. Сегодня мы стабильно держим ситуацию в экономике. Возможности для бизнеса после санкций сохранились, и это, считаю, главное, — сказал омбудсмен.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в условиях санкционного давления экономика России быстро перестраивается за счет рыночного характера. По ее словам, после успешного 2022 года появилось искушение думать, что «нам море по колено». Однако следует быть готовыми к усилению санкций, предупредила Набиуллина.

Первый замгендиректора Центра стратегических разработок Борис Копейкин ранее заявил, что рост доходов россиян выше уровня инфляции стал главным итогом 2023 года. По его словам, это главная черта трансформации экономики, при которой ценится труд, а нуждающимся в помощи оказывается адресная поддержка.