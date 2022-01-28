Омбудсмен Титов прокомментировал предстоящий запуск цифровой платформы МСП

С 1 февраля начнётся эксперимент по оказанию поддержки малым и средним предпринимателям, самозанятым и гражданам, которые собираются начать своё дело, на базе цифровой платформы МСП. Сервисы для бизнеса объединят в новой экосистеме. Она без личного присутствия предпринимателя обеспечит адресный подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые требуются на разных этапах развития бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов прокомментировал эту идею.

Идея в целом здравая, но весь вопрос в том, как она будет реализована. Госкомпании имеют главное — капитал для инвестиций, причём достаточно дешёвый. Кроме того, они знают номенклатуру продукции, которая нужна. Значит, есть шанс вырастить отечественного поставщика. В идеальной модели так быть, конечно, не должно, но по-другому в наших условиях, к сожалению, не работают, — сказал Титов.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru, он отметил также, что поставщики госкомпаний, формально относящиеся к МСП, зачастую во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса. Поэтому должны выполняться три условия. Первое — поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе — он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности / hi-tech (с остальным у нас и так нормально, выращивать рестораны для банкетов не надо, считает Титов). Третье — за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они вырастили поставщика.

При наличии этих дополнительных условий система может заработать, и реальные производственные МСП начнут вносить заметный вклад в эти, фактически государственные, закупки, — пояснил Титов.

Напомним, что госведомства, участвующие в эксперименте, сами будут обмениваться данными через систему межведомственного взаимодействия. У каждого пользователя платформы будет свой цифровой профиль, в зависимости от стадии развития и потребностей предпринимателя ему будут предлагаться те или иные федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы, такие как «Старт бизнеса», «Налоговые услуги», «Получение кредита», «Конструктор документов» и «Законодательный бизнес-дайджест».

В эксперименте будут участвовать Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и Корпорация МСП. Другие федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации смогут присоединиться к нему добровольно.

Ранее Титов предложил отменять ограничения в регионах по заполняемости и времени работы ресторанов при вакцинации 90% персонала. Логики в комплексе введённых антиковидных мер немного, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его встречи с представителями отрасли.

В ходе дискуссии вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что принятые в регионах антиковидные нормы порой противоречат друг другу. Так, одновременно с системой допуска посетителей по QR-кодам вводятся ограничения по работе в вечернее и ночное время, а также по заполняемости залов.

В ответ Титов предложил отменить ограничения по рассадке людей и времени работы в том или ином заведении, если санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, а 90% его штата вакцинированы. Кроме того, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки из-за введённых антиковидных мер, считает он.