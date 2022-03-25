Титов прокомментировал решение Генпрокуратуры о проверках бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в комментарии для NEWS.ru назвал положительным сигналом письмо генерального прокурора РФ Игоря Краснова коллегам в регионах, в котором он потребовал пресекать любые попытки вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей и согласовывать все проверки с руководителями прокуратур субъектов Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур.

По словам Титова, прокуратура имеет полномочия ограничивать проверки, ведущиеся «не по регламенту», однако на практике эти ограничения легко обходились. Он уточнил, что прокуратура и бизнес отслеживали практику внедрения нового закона о госконтроле начиная с прошлого года и письмо генпрокурора является важным шагом в этом направлении.

Сейчас Игорь Краснов потребовал от подчинённых трактовать закон в свою пользу — а значит, и в пользу бизнеса. Можно это только приветствовать, — заявил Титов.

Он также отметил необходимость текущего прокурорского контроля за «катастрофическим» поднятием ставок по коммерческим кредитам, которое последовало за повышением ставки ЦБ.

Ранее МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Как сообщили в пресс-центре министерства, остальные проверки необходимо согласовывать с надзорными органами. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.