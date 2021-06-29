Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что введённые в Москве меры поддержки общепита необходимо распространить на всю отрасль столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул , что ресторанным сетям с оборотом свыше 2 млрд рублей «не досталось вообще ничего», хотя именно они декларируют всю выручку, платят большие налоги и обеспечивают рабочими местами десятки тысяч граждан.

Я считаю, что меры поддержки нужно распространить на всю ресторанную отрасль без ограничений, иначе это будет просто несправедливо, — сказал Титов.

Он также выразил надежду на то, что к концу III квартала этого года большая часть россиян вакцинируется, тем самым сведя к минимуму риск новой волны заболеваемости. В качестве положительного примера он привёл Израиль и Великобританию, где благодаря массовой вакцинации удаётся держать эпидемиологическую ситуацию под контролем.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Так, кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей, заведения включат в программу субсидирования малого и среднего бизнеса.