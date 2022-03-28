Титов призвал оказать помощь Калинградской области в грузоперевозках

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением вернуть порядок компенсации расходов на железнодорожные грузоперевозки в Калининградскую область и из неё, действовавший до 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Попасть в Калининградскую область по суше из другой части России можно только через территорию других государств - Белоруссии или Литвы. Между тем следование грузов транзитом через эти территории оплачивается по тарифам, более высоким, чем внутрироссийские, — говорится в письме.

Отмечается, что это привело к тому, что cтоимость грузоперевозок между Калининградом и иными регионами Росcии оказалась существенно (зачастую в три-пять раз) дороже, чем cтоимость перевозки на аналогичное расстояние по основной территории страны. При этом, до 2018 года затраты на транзит компенсировались Росcийским железным дорогам из бюджета, однако в 2018 году такую меру поддержки отменили.

В связи с этим Титов предложил вернутьcя к механизму компенсации части затрат на железнодорожную перевозку между регионом и оcтальной территорией России. За образец, по его мнению, можно было бы взять механизм возмещения потерь по пeревозкам зерна.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей направил главе правительства Михаилу Мишустину перечень мер для выравнивания положения малого и среднего бизнеса. В письме констатируется, что нарастающий объём внешних ограничений ведёт к возникновению дисбалансов в экономике (разрывы цепочек поставок, усложнение расчётов с иностранными контрагентами, изменение характеристик спроса, рост ставок по кредитам, снижение курса рубля).