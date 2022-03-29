Титов предложил увеличить вдвое пороги годовой выручки для субъектов МСП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложение увеличить вдвое предельные значения годовой выручки, позволяющие отнести субъекты хозяйственной деятельности к категории малого и среднего предпринимательства (МСП). Это позволит им участвовать в специальных программах поддержки и получать льготы, необходимые для продолжения деятельности, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

По словам Титова, в последний раз предельные пороги выручки для МСП устанавливались в 2015 году и с тех пор накопленная инфляция в России превысила 50%. Между тем он уверен, что в условиях санкций именно МСП могут быстро восполнить товарные и технологические разрывы, возникшие в связи с нарушением привычных цепочек и связей.

Многие предприятия перестают быть микро-, малыми или средними не потому, что масштабы их деятельности увеличились физически. Просто инфляция увеличила цены на их товары и услуги, — пояснил бизнес-омбудсмен.

Титов предложил поднять пороги выручки для микропредприятий до 240 млн рублей, для малых предприятий — до 1,6 млрд рублей, для средних предприятий — до 4 млрд рублей в год. В дальнейшем эти значения должны ежегодно корректироваться в соответствии с фактической инфляцией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение административной нагрузки на представителей малого и среднего бизнеса. Так, в качестве первой меры административной ответственности для субъектов МСП он устанавливает вместо штрафа предупреждение в случаях, когда правонарушением не был причинён вред здоровью людей или окружающей среде.

Закон также снижает размер штрафов для социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП. Он будет равен взысканию для индивидуальных предпринимателей за аналогичное нарушение.