Титов предложил ограничить ставку эквайринга по картам «Мир» уровнем в 0,5%

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю Правительства Михаилу Мишустину с предложением снизить размер банковской комиссии при оплате картой «Мир» до 0,5%. В России установлено более 2,5 млн. терминалов для приема банковских карт, только в торговле оборот безналичных платежей по картам превышает 20 трлн. руб. в год. Между тем завышенный размер банковской комиссии за использование эквайринга (обработки безналичных платежей по картам) превратился в одну из серьезных проблем для предпринимателей, считает функционер.

Комиссия на эквайринг, установленная кредитными учреждениями, составляет в среднем 2-2,5% для субъектов малого и среднего бизнеса и около 1,5% для крупных игроков. Фактически это не что иное, как оборотный квазиналог, — отмечает Титов в пресс-релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru.

Проблема была заметной и до наступления новых санкций, но в условиях разрыва цепочек поставок, нестабильности валютного курса, дисбаланса спроса и предложения она требует немедленного разрешения. По мнению Титова, как бы парадоксально это ни было, но даже в новых условиях эквайринг обходится российскому бизнесу дороже, чем его конкурентам из-за рубежа, поскольку и в Евросоюзе, и в Китае комиссии не превышают долей процента.

Уполномоченный напомнил, что ограничение ставки эквайринга действовало в 2020 году в качестве меры поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего из-за распространения коронавирусной инфекции.

С учетом изменения характера деятельности на территории Российской Федерации платежных систем Visa и MasterCard предлагаем снизить до 0,5 % на срок не менее 3 лет размер комиссии при оплате картой, выпущенной в платежной системе «Мир», — говорится в письме на имя премьер-министра.

Ранее проблема завышенных комиссий на эквайринг обсуждалась в ходе совещания по проблемам торговли, проведенного аппаратом Уполномоченного. Участники совещания отметили, что оплата эквайринга вышла на третье место по весу в структуре затрат торговых предприятий. А Система быстрых платежей (СБП), которую Банк России продвигает в качестве в качестве альтернативы эквайрингу, не стала его полноценной заменой в глазах потребителей в силу наличия разнообразных бонусов, в особенности кэшбека, на пластиковых картах.

Сегодня днём Банк России принял решение на временной основе ограничить эквайринговые комиссии в размере 1% для организаций, занимающихся продажей социально значимых товаров или оказывающих подобные услуги. Ограничение будет действовать с 18 апреля до 31 августа 2022 года. Сейчас эквайринговые комиссии находятся в среднем на уровне 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.