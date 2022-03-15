Титов попросил остановить распределение инвестиционных квот на рыбную ловлю

Рыболовы Мурманской области попросили уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова посодействовать отрасли. Омбудсмен обратился к вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко с предложением приостановить второй этап распределения инвестиционных квот на вылов рыбы в Мурманской области, стало известно из пресс-релиза.

Итоги первого этапа программы инвестиционных квот показали, что темпы строительства рыболовных судов отстают от заявленных, — написал в обращении Титов.

Он напомнил, что ещё до введения массовых внешнеэкономических ограничений это обстоятельство представляло собой угрозу освоения квот на вылов рыбы, а с затруднением поставок комплектующих для судов проблема обострилась ещё значительнее.

Необходимо отсрочить реализацию инвестиционных планов при сохранении инвестиционных квот, а также приостановить второй этап их распределения, — отметил уполномоченный.

В текущей ситуации, по его словам, это позволит сохранить объёмы вылова.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей направил главе правительства Михаилу Мишустину перечень мер для выравнивания положения малого и среднего бизнеса. В письме констатируется, что нарастающий объём внешних ограничений ведёт к возникновению дисбалансов в экономике (разрывы цепочек поставок, усложнение расчётов с иностранными контрагентами, изменение характеристик спроса, рост ставок по кредитам, снижение курса рубля).