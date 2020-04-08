Титов: дефицит бюджета в 2020 году превысит 10%

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Дефицит бюджета по итогам текущего года может превысить 10% при сохранении действующих цен на нефть и ситуации с коронавирусом, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, всё будет зависеть от успешности предстоящих переговоров ОПЕК+, которые состоятся 9 апреля в формате видеоконференции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.