Титов: дефицит бюджета в 2020 году превысит 10%

Дефицит бюджета по итогам текущего года может превысить 10% при сохранении действующих цен на нефть и ситуации с коронавирусом, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
По его словам, всё будет зависеть от успешности предстоящих переговоров ОПЕК+, которые состоятся 9 апреля в формате видеоконференции,
Ранее NEWS.ru писал, что мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.
Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.
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