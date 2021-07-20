Титов оценил перспективы спора Евросоюза с Россией в ВТО

Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России экономические преимущества отечественных производителей следует считать туманными. Такое мнение высказал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, ограничения на покупку иностранных товаров со стороны госструктур были изначально включены в договор между Россией и ВТО.

Омбудсмен также отметил, что не считает справедливой практикой ограждение исключительно на импорт зарубежной продукции, которую закупают негосударственные заказчики. По его мнению, схожие условия должны распространяться и на государственный сектор.

По мнению представителей Еврокомиссии, проводя с 2015 года политику импортозамещения, власти РФ дискриминирует европейские компании на своём рынке. Претензии ЕС, в частности, связаны с торговыми преференциями российских производителей в рамках госзакупок.

Титов добавил, что европейские органы сами начали торговую войну с Россией, введя экономические санкции в отношении различных физических и юридических лиц. РФ же, по его мнению, сама вправе решать, как поступать с собственным рынком.

Омбудсмен назвал российский принцип протекционизма связанным с возможным введением в странах ЕС углеродного налога, действие которого начнётся уже в 2026 году.

Это нововведение коснётся интересов российских компаний из металлургической области (производство труб, цемента, алюминия и других материалов). По мнению Титова, возможное введение пошлин со стороны ЕС предполагает существенное изменение ландшафта свободной торговли.