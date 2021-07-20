Титов оценил перспективы спора Евросоюза с Россией в ВТО

Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России экономические преимущества отечественных производителей следует считать туманными. Такое мнение высказал РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По его словам, ограничения на покупку иностранных товаров со стороны госструктур
Омбудсмен также отметил, что не считает справедливой практикой ограждение исключительно на импорт зарубежной продукции, которую закупают негосударственные заказчики. По его мнению, схожие условия должны распространяться и на государственный сектор.
По мнению представителей Еврокомиссии, проводя с 2015 года политику импортозамещения, власти РФ дискриминирует европейские компании на своём рынке. Претензии ЕС, в частности, связаны с торговыми преференциями российских производителей в рамках госзакупок.
Титов добавил, что европейские органы сами начали торговую войну с Россией, введя экономические санкции в отношении различных физических и юридических лиц. РФ же, по его мнению, сама вправе решать, как поступать с собственным рынком.
Омбудсмен назвал российский принцип протекционизма связанным с возможным введением в странах ЕС углеродного налога, действие которого начнётся уже в 2026 году.
Это нововведение коснётся интересов российских компаний из металлургической области (производство труб, цемента, алюминия и других материалов). По мнению Титова, возможное введение пошлин со стороны ЕС предполагает существенное изменение ландшафта свободной торговли.
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