Титов: необходимо вернуть ставку по лизингу к значению до 24 февраля

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил субсидировать ставки по лизинговым платежам, чтобы с учётом субсидии реальная ставка для заёмщика вернулась к значению, существовавшему до 24 февраля. Об этом он заявил на совещании с представителями отрасли автомобильных грузоперевозок, сообщили NEWS.ru в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Для удержания инфляции на приемлемом уровне отрасль автомобильных грузоперевозок нуждается в срочных мерах государственной поддержки. К такому выводу пришли участники отраслевого совещания, которое провёл уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он отметил, что массовое изменение условий договоров кредитования и лизинга, последовавшее за поднятием ключевой ставки ЦБ, поставило под удар заёмщиков из всех отраслей экономики, а не только из транспортной. Участники совещания, в свою очередь, напомнили, что 60% техники транспортных компаний России находится в лизинге, поэтому финансовая нагрузка в новых условиях ощущается очень остро. В итоге было решено ходатайствовать перед правительством о субсидировании ставки по лизинговым платежам, чтобы с учётом субсидии реальная ставка для заёмщика вернулась к значению, существовавшему до 24 февраля.

Помимо этого, уполномоченный намерен предложить расширить действие постановления правительства от 10 марта 2022 года № 337, которое предоставляет право на кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства из определённых отраслей, на ОКВЭД 49.3 (деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта).

Еще одна инициатива — временно снять запретительные пошлины на импорт подержанных грузовиков и междугородних автобусов, которые не производятся в России. Участники совещания предложили обнулить пошлины на ввоз запчастей к ним, а также к импортной сельскохозяйственной технике.

Помимо этого, предложено продлить на год действие выданных ранее лицензий на пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

В поступившем к Титову перед совещанием обращении за подписью руководителей нескольких транспортных компаний («ПЭК», «Дентро», «Альтика М», GLT, «СПАК») отмечалось, что в условиях санкционного давления ситуация в отрасли автомобильных грузоперевозок становится критической.

С 24 февраля по 21 марта, в условиях, когда пять зарубежных производителей грузовой техники (Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, МАN) приостановили или ограничили деятельность на российском рынке, стоимость новых иностранных грузовиков увеличилась в два раза, цены на отечественные автомобили поднялись на 70%. Стоимость обслуживания грузовой техники увеличилась на 60%.

Авторизованные центры перешли на работу по модели предоплаты, сообщают игроки рынка. Отсрочки платежей за ремонт и обслуживание, которые предоставлялись перевозчикам по сервисным контрактам с автопроизводителями, больше не действуют. В результате если раньше транспортные компании оплачивали техобслуживание и ремонт один раз в несколько месяцев, то теперь, если происходит поломка в пути, сервисный центр ожидает оплаты счёта, и только после этого приступает к ремонтным работам.

Совокупность этих факторов уже привела к увеличению себестоимости перевозки на 10–12%, говорится в письме.