Титов назвал пути выхода из экономического кризиса в России

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в ходе XV Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса, что путь к выходу из нынешнего кризиса заключается в развитии рыночной экономики и частной инициативы. Как сообщается в пресс-релизе, пришедшем в редакцию NEWS.ru, одним из способов выхода должно стать развитие собственного промышленного производства

По словам Титова, сейчас в структуре предпринимательства на собственное производство в России приходится лишь 7%, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 20–30%. Поэтому необходимо развивать промышленные кластеры для создания цепочек кооперации, строить промышленные парки для малых производств, а также объединить разрозненные программы господдержки.

Например, льготных кредитных программ по МСП у нас сегодня целых три, почему не одна? Почему льготная ставка по 13–15%, ведь она убивает бизнес, — заявил Титов.

Он также в очередной раз выступил против повышенной ключевой ставки ЦБ, заявив, что она не помогла предохранить курс рубля от падения во время ажиотажа, а в условиях стабилизации держать её на уровне 20% попросту губительно для экономики. Кроме того, необходимо снизить ставку социальных взносов для всех компаний и НДС — для производственных компаний, до 15 и 10% соответственно. Также следует вернуться к государственному регулированию тарифов инфраструктурных монополий и отказаться от незаконного уголовного преследования предпринимателей, проведя амнистию.

Бизнес-омбудсмен также прокомментировал готовящийся проект указа президента РФ «О неотложных мерах по развитию свободы торговли и самозанятости», частью которого должны стать меры по развитию нестационарной и мобильной торговли. По его словам, одной из таких мер должен стать мораторий на снос нестационарных торговых объектов (НТО). В дальнейшем же необходим полноценный закон об НТО, включающий чёткое определение прав владельцев таких объектов, минимальный срок аренды и порядок компенсации и возмещения ущерба при расторжении договора.

Все эти вопросы должны решаться именно законом с недвусмысленными формулировками, которые устранили бы большую часть разногласий между бизнесом и местными администрациями, — подчеркнул Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен назвал бессмысленной высокую ключевую ставку в условиях укрепления рубля и обязательной продажи валютной выручки. Он также напомнил о давней идее прямого стимулирования потребления малообеспеченных слоёв населения, предложив ввести аналоги американских food stamps, а также субсидировать производство товаров, выделяемых по этим карточкам.