Названы негативные последствия повышения ключевой ставки Бизнес-омбундсмен Борис Титов заявил, что рост ключевой ставки тормозит развитие экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Любое повышение ключевой ставки является тормозом для развития экономики, заявил NEWS.ru уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, это не самая эффективная политика в борьбе с инфляцией. С ней нужно бороться путем стимулирования роста экономики, уверен он.

Любое повышение ставки, неважно на 0,5% или на все 5%, это тормоз для развития экономики. Это аксиома. Это абсолютный макроэкономический закон (чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты в том числе на развитие бизнеса. — NEWS.ru.) . Чем выше ставка, тем меньше рост [экономики]. Поэтому мы, конечно, против повышения, — заявил Титов.

В частности он напомнил о том, что с инфляцией можно бороться путем увеличения предложения на рынке. То есть чем больше товаров и услуг будет предлагаться в России, тем меньше будут их дефицит и цены.

Напомним, 15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% на фоне ускорения инфляции и слабого рубля. При этом регулятор не исключил ее дальнейшего роста. Это третье подряд повышение ставки за последние два месяца. Напомним, что 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.