Любое повышение ключевой ставки является тормозом для развития экономики, заявил NEWS.ru уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, это не самая эффективная политика в борьбе с инфляцией. С ней нужно бороться путем стимулирования роста экономики, уверен он.
Любое повышение ставки, неважно на 0,5% или на все 5%, это тормоз для развития экономики. Это аксиома. Это абсолютный макроэкономический закон (чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты в том числе на развитие бизнеса. — NEWS.ru.) . Чем выше ставка, тем меньше рост [экономики]. Поэтому мы, конечно, против повышения, — заявил Титов.
В частности он напомнил о том, что с инфляцией можно бороться путем увеличения предложения на рынке. То есть чем больше товаров и услуг будет предлагаться в России, тем меньше будут их дефицит и цены.
Напомним, 15 сентября Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% на фоне ускорения инфляции и слабого рубля. При этом регулятор не исключил ее дальнейшего роста. Это третье подряд повышение ставки за последние два месяца. Напомним, что 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%.