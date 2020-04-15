Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/cd600b48-7f3b-11ea-899c-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные Владимиром Путиным.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца.

Это, можно сказать, глоток воды в засуху. Надеюсь, воспользоваться этим инструментом работодатели смогут куда успешнее, чем льготными кредитами на выплату зарплат, которые, по идее, должны выдавать, но почти не выдают 64 крупнейших коммерческих банка, — написал Титов на своей странице в Facebook.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что некоторые меры по поддержке экономики работают не так, как задумывалось изначально. Такую точку зрения он высказал на онлайн-совещании с представителями бизнеса.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что намерен представить президенту РФ Владимиру Путину свои идеи по поддержке бизнеса в сложившейся ситуации.

Тем временем мэрия Москвы приняла третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Кроме того, владельцы коммерческой недвижимости получат помощь от Москвы, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%, а предприниматели, заключившие договоры выкупа городской недвижимости, получат отсрочку платежей до конца года.

Ещё около 300 организаций Москвы получат отсрочку по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу за первый квартал текущего года. Среди них — кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций, писал NEWS.ru.