«Типичные завтраки» рекордно выросли в цене

«Индекс типичного завтрака» рекордно вырос за прошедшие десять лет. Его традиционно рассчитывает издание Financial Times. Среди основных составляющих «типичного завтрака» и продуктов, из которых они готовятся, — кофе, молоко, сахар, овес, пшеница и апельсиновый сок. За два года фьючерсные контракты на них подорожали в среднем на 63%.

Причиной, как отмечается в исследовании, стало сильное подорожание входящих в типичный завтрак ингредиентов из-за плохой погоды, неурожая некоторых сельскохозяйственных культур и сбоев в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса.

Крупные продовольственные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, реагируют на ситуацию на рынках и повышают цены на свою продукцию, перекладывая подорожание сырья на покупателей, говорится в материале.

Ранее Минэкономразвития России представило прогноз отдельных показателей инфляции, в котором говорится, на какие товары сильнее всего вырастут цены к концу года. Это непродовольственный сектор, где инфляция составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года. При этом в среднем инфляция составит 6,8%. В группу товаров, на которые грядёт максимальное подорожание, входят бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани. Однако в министерстве полагают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит целевого показателя Центробанка по уровню инфляции в 4%.

На втором месте по подорожанию числятся продовольственные товары без учёта овощей и фруктов. Цены на них к концу года вырастут на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года. За год в среднем подорожание будет ещё более сильным и составит 7%.