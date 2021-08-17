Тиньков за день стал богаче почти на $178 млн

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков за день увеличил состояние почти на $178 млн. Это произошло благодаря резкому росту капитализации головной компании TCS Group на Лондонской бирже. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что стоимость депозитарных расписок TCS Group на момент закрытия торгов 17 августа достигла $100,55 за штуку. В свою очередь, цена одной из депозитарных расписок в Москве сегодня достигла исторического максимума в 7421,8 рубля. Общая же капитализация компании достигла рекордных $20 млрд.

Основным инвестором TCS Group является семейный траст Олега Тинькова, у него в активе доля почти из 35% акций. С учётом общего количества бумаг капитализация компании за день выросла более чем на $508 млн. В свою очередь, это принесло Тинькову почти $178 млн.

В мае TCS Group отчиталась за I квартал текущего года о рекордной прибыли 14,2 млрд рублей, что на 57% больше прошлогодних показателей. За первые три месяца общая выручка выросла на 21%, достигнув отметки 56,8 млрд руб. Следующую отчётность компания должна представить в конце текущего месяца, 26 числа.

В октябре прошлого года Тиньков предрёк капитализацию TCS Group в $10 млрд к 2022 году. Однако этого показателя удалось достичь уже в феврале 2021-го.

Ранее Тиньков назвал акции компаний Ozon и Tesla убыточными, отказавшись их покупать. Во время прямого эфира в Clubhouse он заявил, что вообще никогда не покупает акции, что и посоветовал потенциальным инвесторам. В частности, в его портфеле в настоящее время находится всего одна акция Тинькофф Банка.