«Тинькофф» купил приложение для хранения пластиковых карт

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Компания TCS Group купила контрольную долю в компании «Бесконтакт», разработавшей программу «Кошелёк». Приложение станет частью экосистемы «Тинькофф», передаёт РБК.

В программе компании можно хранить различные пластиковые карточки, в том числе банковские, а также купоны и подарочные сертификаты,

Сделка закрыта 29 апреля 2021 года. Коммерческие условия сделки не раскрываются, — говорится в сообщении TCS Group.

Вся команда разработчиков сервиса, в том числе сооснователи Кирилл Горыню и Филипп Шубин, останутся в компании и продолжат автономное развитие системы. Также организация сохранит свою стратегию развития, а сервис сохранит открытость для работы с картами всех банков. Однако в приложение агрегируют сервисы "Тинькофф«ю

В 2018 году 25% компании «Бесконтакт» купил «Альфа-Банк», но в 2020 году основатель организации Кирилл Горыню выкупил её обратно. Стороны объяснили, что сервис хочет выйти на международные рынки, что не входит в планы банка.

Накануне Тинькофф банк подал судебный иск к ПАО «Мобильные телесистемы». Сумма требований финансовой организации превышает один миллиард рублей. Сумма исковых требований организации к МТС — 1,117 млрд рублей. Суть претензий не оглашается.