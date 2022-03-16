The Guardian: власти Китая готовы оказать экономическую помощь России

Китайские власти готовы начать оказывать экономическую помощь России на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявило издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. Ещё один собеседник издания отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен поддержать Россию, так как, по мнению источника, китайские и российские власти объединяет мнение о США как о «мировом деспоте».

Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина объединяет мнение о США как о деспоте. Оба лидера настроены положить конец периоду глобального доминирования Соединённых Штатов, — передаёт The Guardian.

В свою очередь глава МИД КНР Ван И указал на проблемы мировой экономики из-за санкций против РФ. Он также выразил надежду, что ситуация нормализуется, и подчеркнул, что Китай готов прикладывать усилия для стимулирования переговоров сторон.

Ранее Вашингтон призвал все страны мира, в том числе и Китай, обозначить свою позицию по ситуации на Украине. По словам постпреда США при НАТО Джулианны Смит, сегодня нельзя «притворяться нейтральными» по отношению к данному конфликту. При этом Смит призвала страны мира занять сторону «основанного на правилах мирового порядка».

Тем временем Международный суд ООН потребовал от России остановить спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля, сообщил председатель инстанции Джоан Донохью.